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12.11.2026 07:00:26
Anhaltend starkes Rx-Wachstum: DocMorris erhöht Umsatzprognose für das Gesamtjahr im Rahmen des heutigen Capital Markets Day
|
DocMorris AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung
Frauenfeld, 12. November 2026
Medienmitteilung
Anhaltende Rx-Dynamik führt zu Anhebung der Jahresprognose
Skalierung von Digital Services durch Übernahme von Medi24
Heutiger Capital Markets Day in Heerlen/Aachen
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Disclaimer
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DocMorris AG
|Walzmühlestrasse 49
|8500 Frauenfeld
|Schweiz
|ISIN:
|CH0042615283
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2432746
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2432746 12.11.2026 CET/CEST
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DocMorris am 12.11.2026
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