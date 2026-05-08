Angriff auf das iPhone-Imperium: OpenAI entwickelt offenbar eigenes KI-Smartphone

• OpenAI plant offenbar ein Smartphone und könnte Apple unter Druck setzen• Zusammenarbeit mit QUALCOMM bei Chips, Massenproduktion womöglich ab 2028• Neue KI-basierte Geschäftsmodelle wie Bündelung von Hardware und Abonnements möglich

Der Entwickler von ChatGPT, OpenAI, plant womöglich die Einführung eines eigenen Smartphones. Das berichtet Barron's. Ein solcher Schritt könnte Apple vor neue Herausforderungen stellen und gleichzeitig Vorteile für den Chip-Hersteller QUALCOMM mit sich bringen, heisst es weiter.

Kooperation mit QUALCOMM und mögliche Produktion ab 2028

Wie der Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities am 27. April 2026 auf X (ehemals Twitter) bekannt gab, arbeitet OpenAI gemeinsam mit MediaTek und QUALCOMM an der Entwicklung von Smartphone-Prozessoren. Ausserdem soll Luxshare dabei als exklusiver Partner für Systemdesign und Fertigung fungieren. Die Massenproduktion werde nach derzeitigen Erwartungen für das Jahr 2028 angestrebt:

Das geplante Gerät soll demnach die klassische App-Nutzung durch einen KI-Agenten ersetzen. Dafür setzt OpenAI auf vollständige Kontrolle über Hardware und Software sowie auf die Kombination aus Cloud- und On-Device-KI.

OpenAI verfügt über eine starke Marke, umfangreiche Datenbestände und führende KI-Modelle. Da Smartphone-Hardware bereits weitgehend ausgereift ist, könne das Unternehmen auf bestehende Produktions- und Lieferketten aufbauen, so Kuo auf X. Ausserdem könnte OpenAI Hardware und Abonnements miteinander verknüpfen und zusammen mit Entwicklern ein neues KI-Ökosystem schaffen, heisst es weiter.

Auswirkungen auf den Smartphone- und Chipmarkt

Im vergangenen Jahr kündigte OpenAI an, ein von Jony Ive, dem ehemaligen Chefdesigner von Apple, gegründetes Start-up für 6,4 Milliarden US-Dollar übernehmen zu wollen, wie Barron’s berichtet. Konkrete Hardwareprodukte aus dieser geplanten Übernahme wurden bislang jedoch noch nicht vorgestellt.

Ein weiterer grosser Kunde, der im Smartphone-Segment mit Apple konkurriert, könnte für QUALCOMM eine deutliche Entlastung bedeuten, heisst es weiter. Das Unternehmen produziert derzeit Modem-Systeme für das iPhone. Apple arbeitet jedoch inzwischen an eigenen Modems, so Barron’s. Dadurch könnte sich der Bedarf an QUALCOMM-Technologien künftig verringern.

Apple und OpenAI haben in der Vergangenheit bereits zusammengearbeitet, heisst es weiter. Gleichzeitig hat sich Apple jedoch dafür entschieden, für ein KI-Upgrade seines Sprachassistenten Siri auf Technologien von Google zu setzen.

Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.ch