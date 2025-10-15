Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Anglo American Aktie 145469155 / US03485P4090

15.10.2025 19:17:40

Anglo American und MMG bieten EU-Kartellwächtern Zugeständnisse an

Von Edith Hancock

DOW JONES--Anglo American und MMG haben den Kartellwächtern der Europäischen Union Zugeständnisse angeboten, um deren Genehmigung für den Verkauf des brasilianischen Nickelgeschäfts des in London notierten Bergbaukonzerns an MMG zu erhalten.

Bis zu 500 Millionen US-Dollar in bar will eine Tochtergesellschaft des von der chinesischen Regierung unterstützten Bergbauunternehmens MMG für das brasilianische Nickelgeschäft von Anglo American zahlen.

Laut einem Sprecher von Anglo American hat das Unternehmen angeboten, Ferronickel - eine Legierung, die häufig zur Herstellung von rostfreiem Stahl verwendet wird - von der an der Börse in Hongkong notierten MMG zu kaufen, um es bis zu zehn Jahre lang in Europa zu liefern.

Die EU-Kommission hat sich eine Frist bis zum 4. November gesetzt, um zu entscheiden, ob sie den Zusammenschluss genehmigt oder eine eingehende Untersuchung einleitet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2025 13:18 ET (17:18 GMT)

