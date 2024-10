AngioDynamics präsentierte Quartalsergebnisse

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt gab am Donnerstag deutlich nach. Der deutsche Markt wies ebenfalls eine klar negative Tendenzen aus. In den USA übernahmen die Bären das Ruder. Anleger in Hongkong nahmen Gewinne mit, während die japanische Börse am Donnerstag deutlich zulegte.