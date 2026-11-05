Angi stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Angi lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.03 USD, nach 0.230 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8.89 Prozent zurück. Hier wurden 242.0 Millionen USD gegenüber 265.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch