Angi stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Angi hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5.70 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0.230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10.86 Prozent auf 248.0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 278.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch