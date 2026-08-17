Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter

Der SPI sinkt im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0.10 Prozent auf 20’291.09 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.491 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.218 Prozent auf 20’266.33 Punkte an der Kurstafel, nach 20’310.57 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 20’291.09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 20’264.71 Punkten.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20’156.26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der SPI mit 18’681.02 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Wert von 16’768.59 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 11.23 Prozent zu. Bei 20’636.94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’847.58 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Accelleron Industries (+ 8.19 Prozent auf 81.25 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 3.98 Prozent auf 36.60 CHF), Sandoz (+ 3.26 Prozent auf 75.38 CHF), Bell (+ 2.20 Prozent auf 209.50 CHF) und Calida (+ 2.19 Prozent auf 14.90 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil SIG Group (-22.06 Prozent auf 12.05 CHF), Highlight Event and Entertainment (-11.21 Prozent auf 5.15 CHF), Xlife Sciences (-5.83 Prozent auf 15.35 CHF), GAM (-4.52 Prozent auf 0.08 CHF) und mobilezone (-4.36 Prozent auf 13.16 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI sticht die SIG Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 668’330 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 306.228 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Mit 11.77 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch