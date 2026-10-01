Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt zum Handelsstart

Der SPI gibt im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0.83 Prozent auf 19’449.68 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.417 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.806 Prozent schwächer bei 19’453.97 Punkten in den Handel, nach 19’612.09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Donnerstag bei 19’453.97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19’449.21 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 2.22 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wurde der SPI mit 20’149.63 Punkten berechnet. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 19’917.53 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17’008.91 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.62 Prozent. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten erreicht.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit ASMALLWORLD (+ 2.78 Prozent auf 0.74 CHF), Rieter (+ 2.42 Prozent auf 2.54 CHF), Comet (+ 2.21) Prozent auf 379.60 CHF), Sensirion (+ 1.84 Prozent auf 88.50 CHF) und Huber + Suhner (+ 1.59 Prozent auf 178.40 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Highlight Event and Entertainment (-12.40 Prozent auf 4.38 CHF), BioVersys (-6.93 Prozent auf 25.50 CHF), Kudelski (-3.10 Prozent auf 1.25 CHF), DocMorris (-3.06 Prozent auf 13.00 CHF) und Calida (-2.96 Prozent auf 14.42 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 387’591 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 304.773 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Die EvoNext-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch