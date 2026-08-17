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SPI im Blick 17.08.2026 15:58:56

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt am Nachmittag

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt am Nachmittag

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Am Montag geht es im SPI um 15:39 Uhr via SIX um 0.55 Prozent auf 20’199.12 Punkte nach unten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.491 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.218 Prozent auf 20’266.33 Punkte an der Kurstafel, nach 20’310.57 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20’177.91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20’313.20 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 17.07.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20’156.26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der SPI auf 18’681.02 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, betrug der SPI-Kurs 16’768.59 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.73 Prozent nach oben. Bei 20’636.94 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell EvoNext (+ 17.50 Prozent auf 2.35 CHF), Accelleron Industries (+ 6.72 Prozent auf 80.15 CHF), Bell (+ 5.37 Prozent auf 216.00 CHF), ams-OSRAM (+ 4.17 Prozent auf 19.72 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 3.54 Prozent auf 12.86 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil SIG Group (-16.56 Prozent auf 12.90 CHF), mobilezone (-5.81 Prozent auf 12.96 CHF), Swatch (I) (-3.89 Prozent auf 188.90 CHF), Gurit (-3.79 Prozent auf 27.90 CHF) und Swatch (N) (-3.74 Prozent auf 37.35 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die SIG Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’340’676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 306.228 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

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