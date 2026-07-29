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Index im Fokus 29.07.2026 15:58:15

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI am Nachmittag im Minus

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI am Nachmittag im Minus

Der SPI gibt sich am Nachmittag schwächer.

Logitech
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Um 15:39 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0.33 Prozent tiefer bei 20’333.92 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.498 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.345 Prozent auf 20’471.42 Punkte an der Kurstafel, nach 20’401.08 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Mittwoch bei 20’315.05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20’491.23 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0.462 Prozent nach oben. Der SPI lag vor einem Monat, am 29.06.2026, bei 20’040.99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, stand der SPI bei 18’395.24 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wies der SPI einen Stand von 16’687.60 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 11.47 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20’491.23 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Kuros (Kuros Biosciences) (+ 18.46 Prozent auf 24.26 CHF), Autoneum (+ 17.38 Prozent auf 136.40 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 12.94 Prozent auf 0.19 CHF), TX Group (+ 4.26 Prozent auf 142.00 CHF) und Swatch (I) (+ 4.18 Prozent auf 177.05 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Perrot Duval SA (-10.59 Prozent auf 45.60 CHF), Edisun Power Europe (-8.88 Prozent auf 63.60 CHF), SHL Telemedicine (-6.94 Prozent auf 1.01 CHF), Adval Tech (-6.64 Prozent auf 42.20 CHF) und ASMALLWORLD (-6.50 Prozent auf 0.58 CHF).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4’546’981 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 311.522 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0.36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11.77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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