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07.09.2026 12:26:14
Angespannte Stimmung in Zürich: So performt der SPI mittags
Der SPI gibt am Montag nach.
Am Montag gibt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0.75 Prozent auf 20’055.17 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.482 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der SPI 1.06 Prozent leichter bei 19’991.65 Punkten, nach 20’206.24 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SPI lag am Montag bei 20’055.17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19’973.29 Punkten erreichte.
SPI-Jahreshoch und -Jahrestief
Der SPI erreichte vor einem Monat, am 07.08.2026, den Wert von 20’509.58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der SPI einen Wert von 18’926.39 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17’113.20 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9.94 Prozent zu Buche. Bei 20’636.94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16’847.58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im SPI
Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Perrot Duval SA (+ 19.05 Prozent auf 125.00 CHF), Arbonia (+ 12.86 Prozent auf 4.96 CHF), Addex Therapeutics (+ 5.04 Prozent auf 0.03 CHF), Burkhalter (+ 3.82 Prozent auf 135.80 CHF) und Montana Aerospace (+ 3.14 Prozent auf 24.60 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen ASMALLWORLD (-8.20 Prozent auf 0.56 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7.08 Prozent auf 5.25 CHF), Adval Tech (-6.82 Prozent auf 41.00 CHF), Curatis (-6.70 Prozent auf 19.50 CHF) und GAM (-5.41 Prozent auf 0.07 CHF) unter Druck.
Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1’008’877 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 307.899 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.
Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus
Die EvoNext-Aktie weist mit 0.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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