SLI 3025288 / CH0030252883
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19.11.2026 15:58:14
Angespannte Stimmung in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag
Der SLI zeigt sich derzeit im Minus.
Um 15:41 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0.40 Prozent auf 2’379.07 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.258 Prozent auf 2’394.85 Punkte an der Kurstafel, nach 2’388.69 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’374.29 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’396.35 Zählern.
So bewegt sich der SLI auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 2.15 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 19.10.2026, einen Stand von 2’306.32 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wurde der SLI mit 2’303.88 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, lag der SLI bei 2’020.31 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.60 Prozent zu. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’443.50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 2.21 Prozent auf 536.60 CHF), Logitech (+ 2.01 Prozent auf 86.38 CHF), Richemont (+ 1.99 Prozent auf 178.95 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.71 Prozent auf 69.14 CHF) und Alcon (+ 1.06 Prozent auf 62.98 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Schindler (-3.39 Prozent auf 290.60 CHF), Lindt (-3.01 Prozent auf 8’215.00 CHF), Novartis (-2.65 Prozent auf 128.00 CHF), Sika (-1.85 Prozent auf 185.95 CHF) und Nestlé (-1.73 Prozent auf 84.54 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im SLI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’567’724 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 349.157 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der SLI-Werte
Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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