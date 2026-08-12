SMI 998089 / CH0009980894
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12.08.2026 09:28:13
Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich zum Handelsstart schwächer
Der SMI kann seine Vortagesgewinne am dritten Tag der Woche nicht halten.
Am Mittwoch sinkt der SMI um 09:11 Uhr via SIX um 0.25 Prozent auf 14’539.05 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.692 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.152 Prozent auf 14’553.14 Punkte an der Kurstafel, nach 14’575.25 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SMI betrug 14’535.34 Punkte, das Tageshoch hingegen 14’555.50 Zähler.
SMI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0.242 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 14’235.09 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 13’119.53 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 11’886.41 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9.75 Prozent. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12’053.51 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.43 Prozent auf 83.82 CHF), Amrize (+ 0.76 Prozent auf 38.55 CHF), Holcim (+ 0.67 Prozent auf 72.08 CHF), Logitech (+ 0.35 Prozent auf 84.94 CHF) und UBS (+ 0.21 Prozent auf 43.74 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Alcon (-2.03 Prozent auf 59.82 CHF), Richemont (-1.10 Prozent auf 197.80 CHF), Givaudan (-1.03 Prozent auf 3’282.00 CHF), Lonza (-0.70 Prozent auf 571.40 CHF) und Roche (-0.52 Prozent auf 367.00 CHF).
Die teuersten Konzerne im SMI
Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 105’700 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 317.007 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick
Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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