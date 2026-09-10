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SMI-Performance im Blick 10.09.2026 17:58:16

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI verbucht zum Handelsende Abschläge

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI verbucht zum Handelsende Abschläge

Der SMI erlitt heute Verluste.

Holcim
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Am Donnerstag bewegte sich der SMI via SIX letztendlich 0.47 Prozent leichter bei 13’740.10 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.616 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13’826.03 Zählern und damit 0.155 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13’804.70 Punkte).

Das Tagestief des SMI betrug 13’740.10 Punkte, das Tageshoch hingegen 13’849.33 Zähler.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Verlust von 3.47 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 10.08.2026, den Wert von 14’633.70 Punkten. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 13’463.33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, bewegte sich der SMI bei 12’217.46 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.72 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 1.61 Prozent auf 214.20 CHF), Swisscom (+ 1.09 Prozent auf 648.00 CHF), Logitech (+ 1.05 Prozent auf 80.50 CHF), Swiss Re (+ 0.67 Prozent auf 135.25 CHF) und Novartis (+ 0.43 Prozent auf 112.14 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Alcon (-2.50 Prozent auf 54.50 CHF), Amrize (-2.33 Prozent auf 32.70 CHF), Partners Group (-1.68 Prozent auf 654.00 CHF), Sika (-1.41 Prozent auf 185.30 CHF) und Holcim (-1.40 Prozent auf 70.54 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 3’868’009 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 296.223 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.79 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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