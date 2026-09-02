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SMI-Marktbericht 02.09.2026 12:26:20

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI verbucht am Mittag Abschläge

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI verbucht am Mittag Abschläge

Der SMI sinkt derzeit.

Der SMI fällt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.34 Prozent auf 14’285.89 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1.644 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.017 Prozent auf 14’337.24 Punkte an der Kurstafel, nach 14’334.79 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 14’269.42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14’356.50 Punkten lag.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der SMI bereits um 0.652 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, mit 14’346.14 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wurde der SMI mit 13’305.72 Punkten berechnet. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 02.09.2025, einen Stand von 12’088.36 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7.84 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12’053.51 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Roche (+ 0.92 Prozent auf 350.70 CHF), Swisscom (+ 0.64 Prozent auf 631.50 CHF), Swiss Life (+ 0.44 Prozent auf 916.80 CHF), Swiss Re (+ 0.39 Prozent auf 142.15 CHF) und Lonza (+ 0.28 Prozent auf 579.40 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Amrize (-3.90 Prozent auf 33.76 CHF), Holcim (-2.81 Prozent auf 69.94 CHF), Partners Group (-1.80 Prozent auf 667.40 CHF), Givaudan (-1.38 Prozent auf 3’210.00 CHF) und Geberit (-1.24 Prozent auf 559.00 CHF).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SMI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1’251’798 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 298.357 Mrd. Euro im SMI den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.72 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’657.64 19.64 S6BJTU
Long 13’346.20 13.78 SWBZHU
Long 12’795.15 8.93 SGHBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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