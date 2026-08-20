Angespannte Stimmung in Zürich: SMI präsentiert sich schlussendlich schwächer

Letztendlich schloss der SMI den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0.13 Prozent) bei 14’368.16 Punkten ab. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.665 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.063 Prozent auf 14’395.68 Punkte an der Kurstafel, nach 14’386.58 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 14’284.06 Punkte, das Tageshoch hingegen 14’410.36 Zähler.

SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0.103 Prozent. Der SMI lag vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 14’254.36 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 13’399.29 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12’276.26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8.46 Prozent. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12’053.51 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Givaudan (+ 2.07 Prozent auf 3’259.00 CHF), Roche (+ 1.20 Prozent auf 371.80 CHF), Lonza (+ 1.14 Prozent auf 585.80 CHF), Geberit (+ 0.95 Prozent auf 571.60 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0.47 Prozent auf 213.40 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Logitech (-4.83 Prozent auf 76.42 CHF), Richemont (-1.35 Prozent auf 182.95 CHF), Swiss Re (-1.32 Prozent auf 138.30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.97 Prozent auf 79.60 CHF) und Sika (-0.65 Prozent auf 183.95 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’119’505 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 307.560 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch