Angespannte Stimmung in Zürich: SMI präsentiert sich am Mittag schwächer

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0.70 Prozent leichter bei 14’473.85 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.692 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.152 Prozent auf 14’553.14 Punkte an der Kurstafel, nach 14’575.25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 14’555.50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’452.74 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0.689 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 14’235.09 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, lag der SMI-Kurs bei 13’119.53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11’886.41 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9.26 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Amrize (+ 1.62 Prozent auf 38.88 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.45 Prozent auf 83.84 CHF), Holcim (+ 1.09 Prozent auf 72.38 CHF), Sika (+ 0.77 Prozent auf 195.05 CHF) und UBS (+ 0.53 Prozent auf 43.88 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Alcon (-3.60 Prozent auf 58.86 CHF), Richemont (-2.43 Prozent auf 195.15 CHF), Novartis (-1.72 Prozent auf 123.70 CHF), Lonza (-1.56 Prozent auf 566.40 CHF) und Roche (-1.55 Prozent auf 363.20 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 580’107 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 317.007 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch