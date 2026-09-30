SMI 998089 / CH0009980894
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|SIX-Handel im Fokus
|
30.09.2026 15:58:14
Angespannte Stimmung in Zürich: SMI legt den Rückwärtsgang ein
Der SMI sinkt am Mittwoch.
Am Mittwoch fällt der SMI um 15:41 Uhr via SIX um 0.21 Prozent auf 13’883.56 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1.572 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.439 Prozent fester bei 13’973.25 Punkten in den Handel, nach 13’912.19 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 13’879.23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 14’036.96 Einheiten.
So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Verluste von 1.08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, mit 14’399.77 Punkten bewertet. Der SMI wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Stand von 14’193.92 Punkten auf. Der SMI notierte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 12’109.42 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4.80 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. 12’053.51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im SMI
Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 1.69 Prozent auf 603.40 CHF), Richemont (+ 1.25 Prozent auf 178.75 CHF), Logitech (+ 1.17 Prozent auf 84.80 CHF), Amrize (+ 0.90 Prozent auf 31.51 CHF) und Sika (+ 0.49 Prozent auf 186.25 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Holcim (-1.38 Prozent auf 67.32 CHF), Swiss Life (-1.36 Prozent auf 896.60 CHF), Swiss Re (-1.07 Prozent auf 139.10 CHF), Lonza (-1.06 Prozent auf 577.80 CHF) und Zurich Insurance (-0.87 Prozent auf 568.40 CHF).
Welche Aktien im SMI das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1’914’798 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 298.935 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 7.63 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13’830.34
|-0.59%
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen uneinheitlich -- SMI schlussendlich in Rot -- DAX schliesslich tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Mittwoch unter der Nulllinie, während es am deutschen Aktienmarkt abwärts ging. Die US-Börsen bewegen sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.