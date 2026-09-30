Angespannte Stimmung in Zürich: SMI legt den Rückwärtsgang ein

Am Mittwoch fällt der SMI um 15:41 Uhr via SIX um 0.21 Prozent auf 13’883.56 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1.572 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.439 Prozent fester bei 13’973.25 Punkten in den Handel, nach 13’912.19 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13’879.23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 14’036.96 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Verluste von 1.08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, mit 14’399.77 Punkten bewertet. Der SMI wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Stand von 14’193.92 Punkten auf. Der SMI notierte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 12’109.42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4.80 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. 12’053.51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 1.69 Prozent auf 603.40 CHF), Richemont (+ 1.25 Prozent auf 178.75 CHF), Logitech (+ 1.17 Prozent auf 84.80 CHF), Amrize (+ 0.90 Prozent auf 31.51 CHF) und Sika (+ 0.49 Prozent auf 186.25 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Holcim (-1.38 Prozent auf 67.32 CHF), Swiss Life (-1.36 Prozent auf 896.60 CHF), Swiss Re (-1.07 Prozent auf 139.10 CHF), Lonza (-1.06 Prozent auf 577.80 CHF) und Zurich Insurance (-0.87 Prozent auf 568.40 CHF).

Welche Aktien im SMI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1’914’798 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 298.935 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 7.63 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch