SLI 3025288 / CH0030252883
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11.11.2026 09:28:18
Angespannte Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich zum Start schwächer
Der SLI gibt seine Gewinne vom Vortag am dritten Tag der Woche wieder ab.
Am Mittwoch notiert der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0.02 Prozent leichter bei 2’409.35 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.277 Prozent auf 2’403.17 Punkte an der Kurstafel, nach 2’409.84 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2’408.75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’416.86 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1.33 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, mit 2’219.11 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’337.69 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’069.72 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.01 Prozent zu. Bei 2’433.53 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern markiert.
Tops und Flops im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.41 Prozent auf 70.64 CHF), Logitech (+ 2.32 Prozent auf 82.04 CHF), VAT (+ 2.21 Prozent auf 546.80 CHF), Julius Bär (+ 0.92 Prozent auf 72.18 CHF) und Sandoz (+ 0.82 Prozent auf 84.06 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Alcon (-8.37 Prozent auf 56.70 CHF), Swiss Life (-2.58 Prozent auf 965.00 CHF), Helvetia Baloise (-0.71 Prozent auf 225.00 CHF), Lindt (-0.46 Prozent auf 8’605.00 CHF) und Zurich Insurance (-0.41 Prozent auf 633.80 CHF).
Welche Aktien im SLI den grössten Börsenwert aufweisen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 168’209 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 345.819 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.96 erwartet. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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