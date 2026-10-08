Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
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08.10.2026 17:58:17
Angespannte Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende schwächer
Der SLI verlor zum Handelsschluss an Boden.
Der SLI gab im SIX-Handel schlussendlich um 1.10 Prozent auf 2’196.60 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.603 Prozent auf 2’207.53 Punkte an der Kurstafel, nach 2’220.92 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag am Donnerstag bei 2’211.31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’193.39 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gab der SLI bereits um 0.883 Prozent nach. Der SLI wies vor einem Monat, am 08.09.2026, einen Stand von 2’265.74 Punkten auf. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 08.07.2026, einen Stand von 2’268.15 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der SLI 2’052.74 Punkte auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2.12 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Lindt (+ 2.24 Prozent auf 7’775.00 CHF), Sonova (+ 1.19 Prozent auf 255.40 CHF), Nestlé (+ 0.58 Prozent auf 76.00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.40 Prozent auf 224.30 CHF) und Julius Bär (+ 0.40 Prozent auf 70.36 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Straumann (-3.62 Prozent auf 87.82 CHF), Richemont (-2.43 Prozent auf 168.40 CHF), Lonza (-2.39 Prozent auf 563.40 CHF), Roche (-2.03 Prozent auf 352.70 CHF) und Sandoz (-2.01 Prozent auf 69.32 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 5’197’986 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 298.357 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.46 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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