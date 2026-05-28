Angespannte Stimmung in Zürich: SLI letztendlich schwächer

Zum Handelsschluss gab der SLI im SIX-Handel um 0.87 Prozent auf 2’145.94 Punkte nach. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0.619 Prozent auf 2’151.47 Punkte an der Kurstafel, nach 2’164.87 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2’155.77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’140.34 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0.906 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, stand der SLI bei 2’099.64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der SLI bei 2’215.00 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 28.05.2025, mit 1’988.60 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0.234 Prozent zurück. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2’223.32 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 1.42 Prozent auf 179.10 CHF), Logitech (+ 1.34 Prozent auf 87.72 CHF), Sandoz (+ 1.24 Prozent auf 65.32 CHF), Lonza (+ 1.09 Prozent auf 502.20 CHF) und Amrize (+ 0.14 Prozent auf 41.59 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Partners Group (-2.46 Prozent auf 833.00 CHF), Swiss Life (-2.41 Prozent auf 849.40 CHF), Julius Bär (-2.24 Prozent auf 62.82 CHF), Zurich Insurance (-2.22 Prozent auf 555.40 CHF) und Sonova (-2.10 Prozent auf 205.60 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 3’453’612 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 288.113 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 5.69 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch