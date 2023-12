Angespannte Stimmung in Zürich: SLI legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Zum Handelsschluss gab der SLI im SIX-Handel um 0.51 Prozent auf 1’783.82 Punkte nach. Zuvor ging der SLI 0.615 Prozent tiefer bei 1’781.89 Punkten in den Montagshandel, nach 1’792.92 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 1’791.50 Punkte, das Tagestief hingegen 1’780.23 Zähler.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, bei 1’703.99 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.09.2023, wies der SLI 1’738.56 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.12.2022, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1’637.61 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 6.11 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1’810.36 Punkten. Bei 1’599.02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Swisscom (+ 1.11 Prozent auf 511.40 CHF), Givaudan (+ 0.63 Prozent auf 3’494.00 CHF), Novartis (+ 0.55 Prozent auf 85.26 CHF), Swiss Re (+ 0.36 Prozent auf 95.98 CHF) und Roche (+ 0.35 Prozent auf 245.20 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen ams (-5.41 Prozent auf 2.01 CHF), Sika (-2.52 Prozent auf 267.30 CHF), Straumann (-2.25 Prozent auf 134.50 CHF), Logitech (-2.09 Prozent auf 80.64 CHF) und Holcim (-1.99 Prozent auf 66.06 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 7’739’247 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 267.705 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9.78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

