Schoeller-Bleckmann Aktie 656876 / AT0000946652
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19.10.2026 15:58:34
Angespannte Stimmung in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime am Montagnachmittag
Der ATX Prime zeigt sich am Montag mit negativem Vorzeichen.
Um 15:41 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 1.20 Prozent auf 3’180.94 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zuvor eröffnete der Index bei 3’219.49 Zählern und damit 0.006 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3’219.68 Punkte).
Der ATX Prime verzeichnete bei 3’180.88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 3’219.73 Einheiten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 3’330.07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3’136.85 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der ATX Prime auf 2’287.87 Punkte taxiert.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 19.67 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’448.52 Punkten. 2’489.01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AMAG (+ 2.68 Prozent auf 30.70 EUR), Semperit (+ 1.55 Prozent auf 19.60 EUR), OMV (+ 0.68 Prozent auf 74.25 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0.17 Prozent auf 29.45 EUR) und Frequentis (+ 0.16 Prozent auf 64.00 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Warimpex (-4.08 Prozent auf 0.47 EUR), AT S (AT&S) (-3.21 Prozent auf 168.60 EUR), BAWAG (-2.61 Prozent auf 163.90 EUR), CA Immobilien (-2.54 Prozent auf 21.10 EUR) und Andritz (-2.47 Prozent auf 79.10 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX Prime
Im ATX Prime sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 194’599 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 42.768 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
ATX Prime-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.22 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.50 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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