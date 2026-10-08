Angespannte Stimmung in Wien: ATX zum Handelsstart in der Verlustzone

Am Donnerstag geht es im ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse um 1.29 Prozent auf 6’526.86 Punkte nach unten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 191.915 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.229 Prozent auf 6’596.88 Punkte an der Kurstafel, nach 6’611.99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’596.88 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’507.63 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Minus von 2.84 Prozent. Der ATX lag vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 6’905.58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, stand der ATX bei 6’376.56 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Wert von 4’702.68 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 21.96 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 0.91 Prozent auf 221.50 EUR), OMV (+ 0.62 Prozent auf 73.35 EUR), Österreichische Post (-0.16 Prozent auf 30.65 EUR), Verbund (-0.55 Prozent auf 62.75 EUR) und Vienna Insurance (-0.62 Prozent auf 64.10 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Lenzing (-4.96 Prozent auf 11.88 EUR), Raiffeisen (-2.68 Prozent auf 56.20 EUR), voestalpine (-2.60 Prozent auf 41.88 EUR), BAWAG (-2.47 Prozent auf 166.10 EUR) und Wienerberger (-2.26 Prozent auf 15.15 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 27’858 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 45.177 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch