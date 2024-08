Angespannte Stimmung in Wien: ATX verliert nachmittags

Um 15:40 Uhr verliert der ATX im Wiener Börse-Handel 0.32 Prozent auf 3’689.19 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 118.528 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.010 Prozent auf 3’700.67 Punkte an der Kurstafel, nach 3’701.04 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 3’674.59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’711.37 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0.478 Prozent. Der ATX lag vor einem Monat, am 01.07.2024, bei 3’648.52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2024, stand der ATX bei 3’560.42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.08.2023, betrug der ATX-Kurs 3’227.99 Punkte.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8.12 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 3’777.78 Punkte. 3’305.62 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Raiffeisen (+ 1.50 Prozent auf 18.28 EUR), Verbund (+ 1.42 Prozent auf 75.05 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0.95 Prozent auf 106.40 EUR), Lenzing (+ 0.62 Prozent auf 32.35 EUR) und Telekom Austria (+ 0.35 Prozent auf 8.59 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-4.72 Prozent auf 18.78 EUR), Andritz (-1.44 Prozent auf 58.30 EUR), Vienna Insurance (-1.18 Prozent auf 29.40 EUR), Erste Group Bank (-1.00 Prozent auf 47.60 EUR) und DO (-0.77 Prozent auf 154.60 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der CA Immobilien-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 475’175 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 25.691 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 3.24 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch