OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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19.10.2026 17:58:14
Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zeigt sich schlussendlich schwächer
Der ATX Prime sank zum Handelsende.
Am Montag ging es im ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich um 0.77 Prozent auf 3’194.93 Punkte abwärts. Zuvor ging der ATX Prime 0.006 Prozent schwächer bei 3’219.49 Punkten in den Montagshandel, nach 3’219.68 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3’171.06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3’219.73 Punkten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 3’330.07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der ATX Prime auf 3’136.85 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der ATX Prime auf 2’287.87 Punkte taxiert.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 20.19 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Gewinner und -Verlierer
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AMAG (+ 4.01 Prozent auf 31.10 EUR), Polytec (+ 1.70 Prozent auf 5.98 EUR), Semperit (+ 1.55 Prozent auf 19.60 EUR), OMV (+ 0.88 Prozent auf 74.40 EUR) und Frequentis (+ 0.63 Prozent auf 64.30 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil CA Immobilien (-3.23 Prozent auf 20.95 EUR), Rosenbauer (-3.15 Prozent auf 61.40 EUR), BAWAG (-2.79 Prozent auf 163.60 EUR), Warimpex (-2.24 Prozent auf 0.48 EUR) und Lenzing (-2.23 Prozent auf 10.52 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 428’725 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42.768 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.22 zu Buche schlagen. Mit 6.50 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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