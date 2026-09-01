Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime verbucht Verluste

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0.18 Prozent tiefer bei 3’322.31 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0.018 Prozent höher bei 3’328.85 Punkten, nach 3’328.25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’343.89 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’304.99 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der ATX Prime bei 3’181.80 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, wurde der ATX Prime auf 3’003.75 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’318.44 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 24.99 Prozent zu. Bei 3’363.45 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’489.01 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Rosenbauer (+ 3.13 Prozent auf 66.00 EUR), OMV (+ 1.82 Prozent auf 69.75 EUR), Erste Group Bank (+ 1.32 Prozent auf 122.90 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.25 Prozent auf 17.82 EUR) und Österreichische Post (+ 0.81 Prozent auf 31.30 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Frequentis (-3.95 Prozent auf 73.00 EUR), AT S (AT&S) (-3.39 Prozent auf 148.00 EUR), Kapsch TrafficCom (-3.24 Prozent auf 4.48 EUR), Wienerberger (-2.65 Prozent auf 19.08 EUR) und FACC (-2.50 Prozent auf 16.40 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 179’869 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 48.013 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.65 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch