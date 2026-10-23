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ATX Prime-Kursverlauf 23.10.2026 15:58:30

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime verbucht am Nachmittag Abschläge

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime verbucht am Nachmittag Abschläge

Das macht das Börsenbarometer in Wien nachmittags.

FACC
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Um 15:40 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.93 Prozent tiefer bei 3’050.95 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.012 Prozent auf 3’079.30 Punkte an der Kurstafel, nach 3’079.68 Punkten am Vortag.

Bei 3’107.10 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3’048.37 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 5.23 Prozent. Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 3’382.60 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 23.07.2026, einen Wert von 3’176.83 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’334.04 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 14.78 Prozent zu Buche. Bei 3’448.52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Warimpex (+ 2.80 Prozent auf 0.48 EUR), AMAG (+ 2.19 Prozent auf 32.70 EUR), OMV (+ 1.93 Prozent auf 73.95 EUR), Verbund (+ 1.56 Prozent auf 68.15 EUR) und Wienerberger (+ 1.05 Prozent auf 16.42 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Raiffeisen (-4.04 Prozent auf 53.50 EUR), Semperit (-2.67 Prozent auf 18.20 EUR), UNIQA Insurance (-2.11 Prozent auf 16.68 EUR), FACC (-1.83 Prozent auf 12.86 EUR) und Erste Group Bank (-1.72 Prozent auf 102.90 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 201’830 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 43.351 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’345.07 13.79 SQZB4U
Short 15’907.89 8.95 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’462.36 23.10.2026 17:30:11
Long 13’816.23 19.40 SSDNBU
Long 13’503.42 13.72 SNB4VU
Long 12’908.09 8.87 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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