Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime sackt am Donnerstagnachmittag ab

Um 15:40 Uhr fällt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.49 Prozent auf 3’287.80 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.021 Prozent auf 3’303.14 Punkte an der Kurstafel, nach 3’303.83 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3’279.61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’315.00 Punkten lag.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX Prime bereits um 4.08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3’243.06 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3’304.63 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2’448.92 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 23.69 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 2.18 Prozent auf 75.00 EUR), UBM Development (+ 2.03 Prozent auf 15.05 EUR), ZUMTOBEL (+ 2.03 Prozent auf 4.03 EUR), DO (+ 1.56 Prozent auf 228.50 EUR) und Wolford (+ 0.93 Prozent auf 2.18 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Polytec (-5.81 Prozent auf 4.05 EUR), Semperit (-4.63 Prozent auf 17.50 EUR), Frequentis (-4.57 Prozent auf 64.70 EUR), Flughafen Wien (-2.69 Prozent auf 50.60 EUR) und Wienerberger (-2.56 Prozent auf 16.76 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 439’672 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45.721 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.03 erwartet. Mit 6.75 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch