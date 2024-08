Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime präsentiert sich leichter

Am Donnerstag bewegt sich der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0.54 Prozent tiefer bei 1’771.49 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0.024 Prozent schwächer bei 1’780.75 Punkten, nach 1’781.17 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1’780.81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 1’764.09 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 0.142 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 08.07.2024, einen Stand von 1’856.14 Punkten auf. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 08.05.2024, bei 1’819.38 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.08.2023, wurde der ATX Prime auf 1’603.95 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3.35 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 1’889.08 Punkten. Bei 1’664.49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell ZUMTOBEL (+ 3.23 Prozent auf 5.76 EUR), Semperit (+ 2.83 Prozent auf 10.90 EUR), UBM Development (+ 2.39 Prozent auf 21.40 EUR), Wolford (+ 1.91 Prozent auf 3.20 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 1.61 Prozent auf 8.84 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Lenzing (-3.31 Prozent auf 30.70 EUR), DO (-2.99 Prozent auf 143.00 EUR), voestalpine (-2.72 Prozent auf 22.16 EUR), AMAG (-1.63 Prozent auf 24.20 EUR) und Flughafen Wien (-1.54 Prozent auf 51.20 EUR) unter Druck.

Diese ATX Prime-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im ATX Prime weist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 352’097 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 25.136 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11.15 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

