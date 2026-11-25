Um 09:11 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0.32 Prozent auf 3’042.40 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0.013 Prozent stärker bei 3’052.66 Punkten, nach 3’052.27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3’036.21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’052.66 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der ATX Prime bereits um 0.106 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3’081.43 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 3’282.20 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2’459.32 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 14.46 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Wienerberger (+ 2.60 Prozent auf 15.40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1.57 Prozent auf 71.00 EUR), AMAG (+ 1.52 Prozent auf 33.50 EUR), ZUMTOBEL (+ 1.32 Prozent auf 3.84 EUR) und Rosenbauer (+ 1.15 Prozent auf 53.00 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-9.17 Prozent auf 1.98 EUR), Kapsch TrafficCom (-6.17 Prozent auf 3.04 EUR), AT S (AT&S) (-2.28 Prozent auf 94.40 EUR), OMV (-1.32 Prozent auf 67.20 EUR) und Semperit (-1.03 Prozent auf 14.40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 52’115 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 43.235 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.55 zu Buche schlagen. Mit 7.18 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch