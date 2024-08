Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime gibt am Montagmittag nach

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 2.31 Prozent schwächer bei 1’728.50 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.021 Prozent tiefer bei 1’768.98 Punkten in den Handel, nach 1’769.36 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1’768.98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1’712.38 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 05.07.2024, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1’855.18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1’798.02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1’620.14 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 0.844 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1’889.08 Punkten. Bei 1’664.49 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 1.94 Prozent auf 3.16 EUR), CA Immobilien (+ 1.66 Prozent auf 31.90 EUR), IMMOFINANZ (+ 0.72 Prozent auf 28.10 EUR), Flughafen Wien (+ 0.00 Prozent auf 50.80 EUR) und Marinomed Biotech (+ 0.00 Prozent auf 10.25 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-6.65 Prozent auf 15.87 EUR), FACC (-5.01 Prozent auf 6.63 EUR), Frequentis (-4.95 Prozent auf 28.80 EUR), Rosenbauer (-4.74 Prozent auf 34.20 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-4.03 Prozent auf 33.35 EUR) unter Druck.

Welche ATX Prime-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die CA Immobilien-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 858’202 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 26.195 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.79 erwartet. Im Index weist die OMV-Aktie mit 11.55 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

