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ATX Prime aktuell 07.08.2026 12:26:14

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime gibt am Mittag nach

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime gibt am Mittag nach

Der ATX Prime notiert am Freitag im negativen Bereich.

ZUMTOBEL
3.73 CHF -2.49%
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Am Freitag notiert der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0.45 Prozent leichter bei 3’306.40 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0.051 Prozent leichter bei 3’319.70 Punkten, nach 3’321.41 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3’324.98 Punkte, das Tagestief hingegen 3’287.03 Zähler.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 3.87 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3’191.43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2’938.23 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2’328.48 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 24.39 Prozent aufwärts. Bei 3’337.77 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’489.01 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell voestalpine (+ 1.53 Prozent auf 47.84 EUR), ZUMTOBEL (+ 1.46 Prozent auf 4.16 EUR), FACC (+ 1.18 Prozent auf 17.20 EUR), PORR (+ 1.05 Prozent auf 38.45 EUR) und CA Immobilien (+ 1.03 Prozent auf 24.55 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-4.80 Prozent auf 2.38 EUR), Österreichische Post (-4.48 Prozent auf 30.95 EUR), Rosenbauer (-3.29 Prozent auf 64.60 EUR), Flughafen Wien (-1.56 Prozent auf 50.60 EUR) und AT S (AT&S) (-1.49 Prozent auf 145.60 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 86’060 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47.041 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.40 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.05 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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