ZUMTOBEL Aktie 2542508 / AT0000837307
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18.08.2026 09:28:11
Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime beginnt Handel in der Verlustzone
Der ATX Prime gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.
Am Dienstag notiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0.41 Prozent leichter bei 3’285.34 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.032 Prozent auf 3’297.95 Punkte an der Kurstafel, nach 3’299.02 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3’303.49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3’282.24 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 3’136.85 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 18.05.2026, einen Wert von 2’905.73 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 18.08.2025, einen Stand von 2’390.00 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 23.59 Prozent zu Buche. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3’337.77 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops aktuell
Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit OMV (+ 0.91 Prozent auf 66.70 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0.85 Prozent auf 29.55 EUR), Verbund (+ 0.79 Prozent auf 57.35 EUR), voestalpine (+ 0.71 Prozent auf 45.58 EUR) und FACC (+ 0.69 Prozent auf 17.48 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-5.65 Prozent auf 163.80 EUR), ZUMTOBEL (-2.01 Prozent auf 3.90 EUR), AMAG (-1.43 Prozent auf 27.50 EUR), Raiffeisen (-1.03 Prozent auf 62.20 EUR) und UBM Development (-0.88 Prozent auf 16.85 EUR) unter Druck.
Die teuersten ATX Prime-Konzerne
Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 67’545 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47.624 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder
Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.88 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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