Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime beendet die Dienstagssitzung im Minus

Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 1.07 Prozent schwächer bei 3’396.42 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.008 Prozent auf 3’433.02 Punkte an der Kurstafel, nach 3’433.29 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3’393.23 Punkte, das Tageshoch hingegen 3’441.65 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Stand von 3’335.76 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der ATX Prime auf 3’125.77 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2’320.91 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 27.77 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 9.09 Prozent auf 216.00 EUR), Palfinger (+ 1.84 Prozent auf 30.40 EUR), Flughafen Wien (+ 1.51) Prozent auf 53.80 EUR), AMAG (+ 1.09 Prozent auf 27.70 EUR) und Semperit (+ 0.79 Prozent auf 19.25 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Kapsch TrafficCom (-3.65 Prozent auf 3.96 EUR), voestalpine (-3.42 Prozent auf 44.66 EUR), Erste Group Bank (-2.61 Prozent auf 123.10 EUR), Wienerberger (-2.32 Prozent auf 17.26 EUR) und OMV (-2.26 Prozent auf 71.40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 482’229 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 47.818 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Im ATX Prime hat die Marinomed Biotech-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch