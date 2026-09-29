Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’912 -0.2%  SPI 19’722 -0.2%  Dow 51’220.3100 -0.5%  DAX 25’399 0.1%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 6’320 0.3%  Gold 4’147.7300 0.8%  Bitcoin 69’496.4 0.0%  Dollar 0.8356 0.4%  Öl 103.7 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Lindt1057075Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Gefahr für SpaceX-Aktie? Chinas Raumfahrt drängt auf den Weltmarkt
Ausblick: Micron Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Wenn Krypto auf KI trifft: Cardano-Gründer überrascht mit ungewöhnlicher Prognose
Crash am US-Aktienmarkt im Oktober? Warum die Anleger-Sorgen unbegründet sein könnten
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
Suche...

OMV Aktie 430021 / AT0000743059

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Bewegung 29.09.2026 17:58:15

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime beendet die Dienstagssitzung im Minus

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime beendet die Dienstagssitzung im Minus

Mit dem ATX Prime ging es zum Handelsschluss abwärts.

Kapsch TrafficCom
3.94 EUR -4.60%
Kaufen Verkaufen

Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 1.07 Prozent schwächer bei 3’396.42 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.008 Prozent auf 3’433.02 Punkte an der Kurstafel, nach 3’433.29 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3’393.23 Punkte, das Tageshoch hingegen 3’441.65 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Stand von 3’335.76 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der ATX Prime auf 3’125.77 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2’320.91 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 27.77 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 9.09 Prozent auf 216.00 EUR), Palfinger (+ 1.84 Prozent auf 30.40 EUR), Flughafen Wien (+ 1.51) Prozent auf 53.80 EUR), AMAG (+ 1.09 Prozent auf 27.70 EUR) und Semperit (+ 0.79 Prozent auf 19.25 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Kapsch TrafficCom (-3.65 Prozent auf 3.96 EUR), voestalpine (-3.42 Prozent auf 44.66 EUR), Erste Group Bank (-2.61 Prozent auf 123.10 EUR), Wienerberger (-2.32 Prozent auf 17.26 EUR) und OMV (-2.26 Prozent auf 71.40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 482’229 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 47.818 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Im ATX Prime hat die Marinomed Biotech-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu OMV AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten