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Index-Performance im Blick 20.10.2026 12:26:17

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime am Mittag mit Abgaben

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime am Mittag mit Abgaben

Der ATX Prime zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

AT & S
152.02 CHF -5.47%
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Um 12:09 Uhr sinkt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1.30 Prozent auf 3’153.36 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0.002 Prozent schwächer bei 3’194.86 Punkten in den Handel, nach 3’194.93 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3’148.21 Punkte, das Tageshoch hingegen 3’194.86 Zähler.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3’330.07 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 20.07.2026, einen Wert von 3’151.55 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, stand der ATX Prime bei 2’305.83 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 18.63 Prozent aufwärts. Bei 3’448.52 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Vienna Insurance (+ 1.04 Prozent auf 68.10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1.02 Prozent auf 29.75 EUR), CA Immobilien (+ 0.24 Prozent auf 21.00 EUR), DO (+ 0.10 Prozent auf 196.20 EUR) und Lenzing (+ 0.00 Prozent auf 10.52 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wolford (-9.17 Prozent auf 1.98 EUR), AT S (AT&S) (-5.45 Prozent auf 163.00 EUR), Warimpex (-4.59 Prozent auf 0.46 EUR), Polytec (-3.01 Prozent auf 5.80 EUR) und Semperit (-2.81 Prozent auf 19.05 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. 85’390 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 42.768 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.33 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.40 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

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