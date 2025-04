Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime am Dienstagmittag leichter

Um 12:09 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.24 Prozent auf 1’969.96 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.010 Prozent auf 1’974.93 Punkte an der Kurstafel, nach 1’974.73 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1’960.62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1’977.05 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2’139.40 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.01.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1’891.88 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 22.04.2024, bei 1’779.06 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 7.89 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 2’190.23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’745.07 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Palfinger (+ 3.40 Prozent auf 27.40 EUR), CA Immobilien (+ 1.74 Prozent auf 24.58 EUR), OMV (+ 1.73 Prozent auf 43.58 EUR), PORR (+ 1.60 Prozent auf 28.50 EUR) und Polytec (+ 1.59 Prozent auf 2.55 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wolford (-3.23 Prozent auf 3.00 EUR), Flughafen Wien (-2.21 Prozent auf 53.20 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.10 Prozent auf 6.52 EUR), Addiko Bank (-2.06 Prozent auf 19.00 EUR) und BAWAG (-1.58 Prozent auf 87.40 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 93’949 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 23.928 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Im ATX Prime verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

