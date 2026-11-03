Angespannte Stimmung in Wien: ATX notiert mittags im Minus

Um 12:08 Uhr sinkt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0.16 Prozent auf 6’419.89 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 185.697 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.032 Prozent schwächer bei 6’428.23 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6’430.27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’429.10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6’369.41 Punkten.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der ATX-Kurs bei 6’718.25 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 6’582.76 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 03.11.2025, mit 4’841.05 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 19.96 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 2.14 Prozent auf 133.40 EUR), EVN (+ 2.01 Prozent auf 30.45 EUR), Andritz (+ 1.23 Prozent auf 82.10 EUR), Lenzing (+ 1.08 Prozent auf 11.18 EUR) und Verbund (+ 0.94 Prozent auf 69.85 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil DO (-1.41 Prozent auf 209.50 EUR), CA Immobilien (-1.41 Prozent auf 21.00 EUR), Erste Group Bank (-0.83 Prozent auf 108.00 EUR), voestalpine (-0.66 Prozent auf 42.04 EUR) und Raiffeisen (-0.62 Prozent auf 56.05 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 79’095 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 42.108 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch