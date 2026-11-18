Der ATX verliert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr 0.22 Prozent auf 6’507.46 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 193.357 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der ATX 0.004 Prozent leichter bei 6’521.59 Punkten, nach 6’521.88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6’505.17 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’550.24 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der ATX bereits um 2.22 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Wert von 6’557.32 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 18.08.2026, einen Stand von 6’642.38 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, stand der ATX bei 4’716.63 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21.59 Prozent. Bei 7’043.27 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’007.83 Zählern.

ATX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 2.12 Prozent auf 115.80 EUR), Andritz (+ 1.23 Prozent auf 82.00 EUR), voestalpine (+ 1.03 Prozent auf 35.16 EUR), Vienna Insurance (+ 0.91 Prozent auf 77.50 EUR) und DO (+ 0.87 Prozent auf 231.00 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Lenzing (-2.61 Prozent auf 10.44 EUR), Verbund (-2.14 Prozent auf 68.70 EUR), Wienerberger (-2.08 Prozent auf 15.99 EUR), OMV (-1.79 Prozent auf 71.20 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1.20 Prozent auf 74.10 EUR).

Welche ATX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 121’963 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45.488 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Im ATX weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch