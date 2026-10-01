Angespannte Stimmung in Wien: ATX fällt schlussendlich

Am Donnerstag stand der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 2.59 Prozent im Minus bei 6’678.41 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 196.271 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.085 Prozent auf 6’850.14 Punkte an der Kurstafel, nach 6’856.00 Punkten am Vortag.

Bei 6’850.14 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’678.41 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der ATX bereits um 3.84 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, bewegte sich der ATX bei 6’758.19 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wurde der ATX auf 6’386.81 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, stand der ATX noch bei 4’699.72 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 24.79 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 7’043.27 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 0.75 Prozent auf 202.00 EUR), DO (-0.11 Prozent auf 187.20 EUR), CA Immobilien (-0.92 Prozent auf 21.60 EUR), OMV (-1.05 Prozent auf 70.65 EUR) und Österreichische Post (-1.13 Prozent auf 30.50 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Lenzing (-6.25 Prozent auf 19.50 EUR), Raiffeisen (-5.64 Prozent auf 58.60 EUR), Erste Group Bank (-4.54 Prozent auf 115.60 EUR), Palfinger (-3.28 Prozent auf 26.55 EUR) und voestalpine (-3.27 Prozent auf 43.74 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 555’046 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47.818 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.39 erwartet. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch