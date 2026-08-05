Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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05.08.2026 12:26:14
Angespannte Stimmung in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 am Mittag
Beim CAC 40 stehen die Signale heute auf Stabilisierung.
Um 12:08 Uhr sinkt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.06 Prozent auf 8’661.72 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.516 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.204 Prozent auf 8’684.27 Punkte an der Kurstafel, nach 8’666.63 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’660.77 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’693.89 Zählern.
So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche legte der CAC 40 bereits um 1.11 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der CAC 40 8’508.07 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, notierte der CAC 40 bei 8’062.31 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 7’621.04 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.69 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’693.89 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 105’040 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 239.503 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus
Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.90 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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