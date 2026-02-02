Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
CAC 40-Kursentwicklung 02.02.2026 09:29:03

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 verliert zum Start

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 verliert zum Start

CAC 40-Handel am Morgen.

Am Montag verbucht der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext ein Minus in Höhe von 0.39 Prozent auf 8’095.17 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.443 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0.512 Prozent schwächer bei 8’084.91 Punkten in den Handel, nach 8’126.53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Montag bei 8’095.92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’080.66 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 02.01.2026, einen Stand von 8’195.21 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 8’121.07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 7’950.17 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 1.22 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8’396.72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’996.59 Punkten registriert.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21’282 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 271.476 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Die Worldline SA-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. SRTeleperformance-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.13 Prozent gelockt.

