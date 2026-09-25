L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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25.09.2026 17:58:15
Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Verluste
So performte der CAC 40 am Freitag letztendlich.
Am Freitag ging der CAC 40 den Handel nahezu unverändert (minus 0.04 Prozent) bei 8’077.80 Punkten aus dem Freitagshandel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.428 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0.651 Prozent stärker bei 8’134.06 Punkten in den Handel, nach 8’081.43 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’057.15 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’136.29 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40
Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 0.321 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 25.08.2026, den Wert von 8’439.20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, stand der CAC 40 bei 8’431.61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7’795.42 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.43 Prozent nach unten. Bei 8’755.03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern verzeichnet.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 594’113 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 202.141 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der CAC 40-Titel
Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.42 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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