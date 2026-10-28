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Euronext-Handel im Blick 28.10.2026 12:26:46

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 sackt mittags ab

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 sackt mittags ab

Der CAC 40 gönnt sich derzeit eine Verschnaufpause.

Stellantis
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Um 12:10 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.14 Prozent auf 7’876.25 Punkte zurück. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.361 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.371 Prozent auf 7’916.41 Punkte an der Kurstafel, nach 7’887.14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 7’918.74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’872.40 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 0.764 Prozent. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 8’078.48 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 8’458.78 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8’216.58 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.89 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’505.27 Punkten.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 682’763 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 228.777 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Die Renault-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.45 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Short 16’087.44 8.85 S0B82U
SMI-Kurs: 14’581.10 28.10.2026 17:30:07
Long 13’987.04 19.86 SWBSHU
Long 13’669.86 13.97 S2BY4U
Long 13’065.03 8.87 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Stellantis am 28.10.2026

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