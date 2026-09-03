Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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03.09.2026 15:58:20
Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 präsentiert sich schwächer
Am Donnerstag halten sich die Börsianer in Paris zurück.
Um 15:41 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0.08 Prozent leichter bei 8’273.63 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.499 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.064 Prozent leichter bei 8’275.37 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8’280.63 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’240.50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’285.67 Zählern.
CAC 40-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 1.56 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’613.82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, stand der CAC 40 bei 8’150.42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7’719.71 Punkte.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 0.957 Prozent zu. Bei 8’755.03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’505.27 Punkte.
Welche CAC 40-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 198’554 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 218.893 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf
2026 verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.04 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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