L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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24.09.2026 12:26:23
Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 präsentiert sich mittags schwächer
Der CAC 40 zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer.
Der CAC 40 gibt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0.49 Prozent auf 8’083.98 Punkte nach. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.439 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.426 Prozent schwächer bei 8’088.82 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8’123.41 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8’049.56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8’115.87 Punkten lag.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 0.245 Prozent. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 8’453.01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’385.49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, stand der CAC 40 bei 7’827.45 Punkten.
Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.36 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8’755.03 Punkte. Bei 7’505.27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 152’086 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 206.922 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
CAC 40-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.37 erwartet. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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