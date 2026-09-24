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CAC 40-Performance im Blick 24.09.2026 12:26:23

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 präsentiert sich mittags schwächer

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 präsentiert sich mittags schwächer

Der CAC 40 zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer.

Stellantis
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Der CAC 40 gibt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0.49 Prozent auf 8’083.98 Punkte nach. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.439 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.426 Prozent schwächer bei 8’088.82 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8’123.41 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8’049.56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8’115.87 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 0.245 Prozent. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 8’453.01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’385.49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, stand der CAC 40 bei 7’827.45 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.36 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8’755.03 Punkte. Bei 7’505.27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 152’086 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 206.922 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.37 erwartet. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

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23.09.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
22.09.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
17.09.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
16.09.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
09.09.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
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