Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 am Mittag in Rot

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0.65 Prozent leichter bei 7’760.17 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.376 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.012 Prozent auf 7’812.23 Punkte an der Kurstafel, nach 7’811.26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 7’743.49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’812.76 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der CAC 40 bereits um 1.59 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’123.41 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8’299.09 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8’225.78 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.31 Prozent abwärts. Bei 8’755.03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7’505.27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 146’829 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 215.798 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.56 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.23 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch