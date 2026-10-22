|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance im Blick
|
22.10.2026 15:58:18
Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 am Donnerstagnachmittag im Minus
CAC 40-Handel am Donnerstagnachmittag.
Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0.94 Prozent leichter bei 7’847.51 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.351 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0.816 Prozent schwächer bei 7’857.01 Punkten in den Handel, nach 7’921.68 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7’791.63 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’859.66 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40
Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 0.480 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 22.09.2026, den Wert von 8’154.91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, stand der CAC 40 bei 8’437.89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8’206.87 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.24 Prozent nach unten. Bei 8’755.03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern verzeichnet.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 290’781 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214.868 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der CAC 40-Titel
Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.22 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.
|
17:58
|CAC 40 aktuell: CAC 40 beendet die Freitagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 sackt am Freitagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
09:28
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 zum Start des Freitagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 zeigt sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Pernod Ricard S.A.
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|20.12.24
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|27.11.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Airbus am 22.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7’782.82
|-0.36%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigt sich gespalten. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.