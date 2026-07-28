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Index-Performance 28.07.2026 20:03:18

Angespannte Stimmung in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag

Angespannte Stimmung in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag

Das macht das Börsenbarometer in New York am Nachmittag.

Comcast
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Um 20:01 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.72 Prozent schwächer bei 27’837.53 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.816 Prozent auf 27’810.40 Punkte an der Kurstafel, nach 28’039.21 Punkten am Vortag.

Bei 27’926.53 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 27’452.95 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 29’118.24 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.04.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 27’029.01 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23’356.27 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10.44 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Workday (+ 8.44 Prozent auf 159.99 USD), Thomson Reuters (+ 7.05 Prozent auf 104.66 USD), Adobe (+ 6.72 Prozent auf 253.72 USD), Autodesk (+ 6.72 Prozent auf 241.08 USD) und Comcast (+ 6.05 Prozent auf 24.18 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Sandisk (-15.90 Prozent auf 1’075.05 USD), Nebius (-11.81 Prozent auf 165.70 USD), Lumentum (-9.86 Prozent auf 641.75 USD), Micron Technology (-9.79 Prozent auf 812.07 USD) und Western Digital (-8.96 Prozent auf 453.33 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 21’438’038 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.403 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Die Comcast-Aktie weist mit 6.50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.12 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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