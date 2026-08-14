Angespannte Stimmung in New York: So steht der Dow Jones nachmittags

Um 20:01 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.22 Prozent leichter bei 53’723.31 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 25.017 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 53’828.55 Zählern und damit 0.021 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (53’839.99 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 53’673.47 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 53’890.84 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0.646 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, stand der Dow Jones bei 52’508.27 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, wurde der Dow Jones auf 50’063.46 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 44’911.26 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11.04 Prozent aufwärts. Bei 54’744.33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Chevron (+ 1.57 Prozent auf 200.80 USD), Walt Disney (+ 1.17 Prozent auf 106.03 USD), 3M (+ 0.62 Prozent auf 183.78 USD), UnitedHealth (+ 0.49 Prozent auf 401.02 USD) und Caterpillar (+ 0.44 Prozent auf 858.37 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Salesforce (-2.25 Prozent auf 196.83 USD), Cisco (-1.45 Prozent auf 111.83 USD), Amgen (-1.18 Prozent auf 412.90 USD), Sherwin-Williams (-1.10 Prozent auf 357.57 USD) und Home Depot (-1.05 Prozent auf 292.10 EUR).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 7’688’694 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4.698 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.86 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 3.96 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch